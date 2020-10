Ehemalige EVP von Salesforce und Mitglied des Direktoriums von Colgate-Palmolive wird die Marktführung von Diligent bei Modern-Governance-Lösungen unterstützen

Diligent Corporation, ein weltweit führendes zukunftsorientiertes Governance-Unternehmen, auf das fast 700.000 Vorstandsmitglieder und Führungskräfte aus der Wirtschaft vertrauen, gibt die Ernennung von Lisa Edwards zum President und Chief Operating Officer bekannt. Edwards war zuvor bei Salesforce als EVP Strategic Business Operations tätig und wird direkt Diligent-CEO Brian Stafford unterstellt sein.

"Lisas Erfahrung bei der Leitung der Markteinführungsstrategie des weltweit größten Cloud-Enterprise-Software-Unternehmens macht sie zur idealen Besetzung, um die weltweite Skalierung von Diligent fortzusetzen und die entstehenden Gelegenheiten zu ergreifen", so Brian Stafford, CEO von Diligent. "Neben ihrer umfassenden Expertise und bewährten Führungsqualitäten versteht Lisa als Vorstandsmitglied eines großen börsennotierten Unternehmens unsere Kunden. Darüber hinaus ist sie sich der Bedeutung von ESG (Environmental Social Governance) und des Stakeholder-Ansatzes für die Entwicklung der führenden Unternehmen unserer Zeit sowie der Notwendigkeit von Unternehmensinvestitionen in Governance-Lösungen voll und ganz bewusst. Ich freue mich sehr, sie im Führungsteam hier bei Diligent begrüßen zu dürfen."

Zu den Prioritäten von Edwards gehört es, auf der Position von Diligent als führende globale moderne Governance-Plattform aufzubauen, den Erfolg und die Zufriedenheit der Diligent-Kundengemeinde sicherzustellen und die Innovations- und Partnerschaftsstrategie von Diligent weiter voranzutreiben. Sie verfügt über fast 20 Jahre an globaler Erfahrung bei umfassenden Unternehmenstransformationen und betrieblicher Exzellenz. Während ihrer acht Jahre bei Salesforce hatte sie mehrere Führungspositionen und zuletzt die als EVP Strategic Business Operations inne. In dieser Rolle war Edwards für die Bereiche Globale Vertriebsstrategie, Partnerschaften und Allianzen, Branchen, Kundenerlebnis, Innovationen und IT für die weltweit führende CRM-Plattform tätig.

"Ich fühle mich geehrt, diesem Weltklasseteam beizutreten und als President und COO von Diligent tätig zu sein", kommentiert Edwards. "Diligent befindet sich in einer aufregenden Phase und ist ein Unternehmen, das die Mission verfolgt, erfolgreich zu sein und dabei gleichzeitig Gutes zu tun, um sein Wachstumspotenzial zu maximieren und die digitale Transformation für Vorstände und Führungsteams zu unterstützen. Vorstände müssen heute mehr denn je vernetzt, agil und digital sein und in Echtzeit agieren. Die Verpflichtung von Diligent zur Bereitstellung von Lösungen für Modern Governance wird den von uns betreuten Kunden eine beträchtliche Wertschöpfung ermöglichen."

Über Lisa Edwards

Lisa Edwards ist President und COO der Diligent Corporation. Zuvor war sie bei Salesforce, wo sie nach den Rollen als Leiterin des Bereichs Global Corporate Services (GCS) und als CPO zuletzt als EVP of Strategic Business Operations tätig war.

Vor Salesforce war Edwards bei Visa, Inc. und hatte dort zunächst als Head of Global Corporate Services operative Aufgaben inne, bevor sie als SVP/Head of Global Strategic Alliances and Global IP Strategy für die globalen Partnerschaften des Unternehmens verantwortlich war.

Früher in ihrer Karriere war Edwards CEO von KnowledgeX, einem Datenbank-Startup-Unternehmen, das sie bis zur Akquisition durch IBM leitete, und Mitgründerin von Valubond, einem Online-Handels- und Abonnementdienst für festverzinsliche Anlagen. Vor der Akquisition durch Knight Capital fungierte sie als President, COO und und ATS-Verantwortliche (ATS: Alternative Trading System).

Edwards ist Mitglied des Board of Directors von Colgate-Palmolive und engagiert sich in zwei gemeinnützigen Organisationen, bei denen sie bereits im Vorstand saß, Playworks und Presidio YMCA. Edwards führt einen BA-Titel von der Stanford University und einen MBA von der Harvard Business School.

