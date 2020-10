In außergewöhnlichen Zeiten entstehen oft innovative Ideen, so auch bei der Pawi: Die Corona-Pandemie brachte bei der Pawi die Idee hervor, eine Gesichtsschutzmaske zu entwickeln, zu fer-tigen und zu vertreiben. Dafür gab es nun Gold beim European Carton Excellence Award 2020. Mit der Auszeichnung gelingt es Pawi zum zweiten Mal in Folge, einen Award zu gewinnen und wird somit bereits zum fünften Mal in den letzten sechs Jahren ausgezeichnet (2020, 2019, 2017, 2016, 2014). Der Gesichtsschutz "Made by Pawi" besteht aus Karton und einem Sichtfenster aus PET-Fensterfolie und kann daher auf einfache ...

Den vollständigen Artikel lesen ...