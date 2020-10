Zürich (awp) - Die Schweizer Börse wird zum Wochenschluss etwas höher erwartet. Nach den starken Verlusten vom Vortag sei mit einer technischen Erholung zu rechnen, heisst es am Markt. Dafür spreche auch die Erholung an den US-Börsen, die sich in Teilen Asiens fortgesetzt hat. Zudem dürften vor dem Wochenende Baissepositionen ...

