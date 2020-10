Der Euro hat sich am Freitag in der Früh mit Abschlägen gegenüber dem Dollar gezeigt. Die Gemeinschaftswährung notierte gegen 9.00 Uhr bei 1,1697 Dollar, und damit in etwa auf dem Niveau vom Vorabend mit 1,1698 Dollar - zwischenzeitlich war der Euro im europäischen Handel aber bereits über die Marke von 1,17 Dollar geklettert, konnte sich dort aber nicht lange halten, und rutschte wieder etwas ab.Die ...

