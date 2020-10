Die Wiener Börse dürfte den Handel am Freitag mit Aufschlägen starten, nachdem es am Vortag deutlich bergab gegangen war. Eine Bankenindikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte rund eine halbe Stunde vor Handelsbeginn mit 0,43 Prozent im Plus. Die Vorgaben aus den USA sind war negativ - allerdings konnten die Märkte in Übersee die teilweise hohen Kursverluste bis Handelsende fast vollständig ...

