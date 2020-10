Die aktuell längste Serie: Home24 mit 5 Tagen Plus in Folge (Performance: 17.73%) - die längste Serie dieses Jahr: Saint Gobain 14 Tage (Performance: 33.72%). Tagesgewinner war am Donnerstag ElringKlinger mit 28,23% auf 9,22 (1256% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 18,21%) vor Vapiano mit 20,00% auf 0,09 (3% Vol.; 1W 40,62%) und Mologen mit 7,06% auf 0,10 (20% Vol.; 1W -2,02%). Die Tagesverlierer: SolarWorld mit -31,43% auf 0,48 (2221% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 45,45%), Klondike Gold mit -10,71% auf 0,14 (0% Vol.; 1W -11,54%), Baumot Group mit -10,37% auf 1,02 (118% Vol.; 1W -9,41%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Wells Fargo (2769,08 Mio.), Novo Nordisk (1909,91) und Twitter (1824,98). Umsatzausreisser nach ...

