Die positive Entwicklung des ersten Halbjahres hat sich im dritten Quartal deutlich verstärkt.

Lag der Objektumsatz der Gruppe zum Halbjahr noch 12 % über dem Vorjahreswert, so sind es nach 9 Monaten rd. 37 % mehr. Die Deutsche Grundstücksauktionen AG und ihre Tochtergesellschaften haben in den ersten drei Quartalen 2020 auf den Auktionen und im Maklerbereich insgesamt 1.089 Immobilien für rd. Eur 107,6 Mio. (Vorjahr 1.177 Objekte für Eur 78,5 Mio.) verkauft. Die bereinigten Netto-Courtageeinnahmen lagen bei rd. Eur 9,6 Mio., das sind rd. 23,5 % mehr als im Vorjahr.

Aufgrund der Pflicht zur Ad-hoc-Publizität wurden diese Zahlen bereits Ende September mit Abschluss der Auktionen des dritten Quartals veröffentlicht. Mit einem Objektumsatz von über Eur 47,8 Mio. wurde im dritten Quartal ein neuer Rekord erzielt, der auch dafür sorgte, dass mit Eur 107,6 Mio. der bisher höchste Objektumsatz nach dem dritten Quartal in der Unternehmensgeschichte realisiert wurde. Diese Steigerung ist angesichts des schwierigen Umfeldes bei der Durchführung von Auktionen zu Corona-Zeiten ein großer Erfolg.

Auch für das 4. Quartal sind die Aussichten gut. Die Einlieferungen für die Winterauktionen entwickeln sich derzeit sehr erfolgversprechend. Die Tochtergesellschaften Sächsische Grundstücksauktionen AG, Norddeutsche Grundstücksauktionen AG sowie Plettner & Brecht Immobilien GmbH haben die Einlieferungen für ihre Winterauktionen bereits abgeschlossen - das Auftragsvolumen liegt mit rd. Eur 18 Mio. etwa 65 % über den Vorjahreswert.

Wir gehen für die gesamte Gruppe von einer weiterhin positiven Entwicklung gegenüber dem Vorjahr auch im vierten Quartal 2020 aus, zumal Q 4 2019 mit einem Objektumsatz von insg. Eur 20,4 Mio. vergleichsweise schwach war.

Sofern es in den nächsten Monaten keine gravierende Änderung des Marktgefüges gibt, deuten die momentanen Trends darauf hin, dass 2020 im Hinblick auf den Objektumsatz das erfolgreichste Jahr der Unternehmensgeschichte wird. Der bisherige Spitzenwert aus dem Jahr 2007 (Eur 126 Mio.) dürfte übertroffen werden.

