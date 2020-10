Unterföhring (ots) -16. Oktober 2020. Herausragender Donnerstag: ProSieben ist mit 12,8Prozent Tagesmarktführer (14-49 Jahre) am Donnerstag - mit deutlichemVorsprung.Die dritte Folge TVOG auf ProSieben gewinnt am Donnerstagabend mit17,7 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 Jahre) die Prime Time.Am Nachmittag punktet ProSieben mit einer Sonderprogrammierung zuEhren von Conchata Ferrell und erreicht mit "Two and a Half Men"Marktanteile von bis zu 20,0 Prozent (14:20 Uhr) in der Zielgruppeder 14- bis 49-Jährigen.Diese Talente singen in der vierten Ausgabe von "The Voice ofGermany" am Sonntag, 18. Oktober 2020, um 20:15 Uhr, in SAT.1: Andrew(31, Pinneberg), Kimia (45, Norderstedt), Gerald (31, Hamburg), Theo(26, Neubrandenburg), George (30, Belvaux), Helmut (52, Köln), Janina(20, München), Finton (34, Eschweiler), Tanja (23, Garching an derAlz), Leon (23, Hamburg), Richie (36, Hamburg), Sean (25, Düsseldorf) Folge verpasst? "The Voice of Germany" ist jederzeit auch auf Joyn abrufbar."The Voice of Germany" donnerstags auf ProSieben und sonntags in SAT.1 sowie auf Joyn, jeweils um 20:15 Uhr.Weitere Infos rund um "The Voice of Germany" finden Sie auf derPresseseite http://presse.prosieben.de/TVOG2020 Hashtag zur Show: TVOGBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 16.10.2020 (vorläufig gewichtet: 15.10.2020) Pressekontakt:Katrin DietzCommunication & PRUnit Show & Comedyphone:+49 (0) 89 95 07 - 1154email:Katrin.Dietz@seven.onePhoto Production & EditingKathrin Baumannphone:+49 (0) 89 95 07 - 1170email:Kathrin.Baumann@seven.oneProSiebenEin Unternehmen derSeven.One Entertainment Group GmbHOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4735760