Nordex (WKN: A0D655) ist ein schwieriger Fall. Der langfristige Chart gleicht dem Profil einer guten Achterbahnfahrt. Als Underdog in einem langfristig wachsenden Markt lässt Nordex seine Aktionäre regelmäßig zwischen Hoffnung und Verzweiflung schwanken. Aktuell keimt wieder Zuversicht auf: Am 14. Oktober erreichte der Kurs ein neues 52-Wochen-Hoch. Ob der Optimismus gerechtfertigt ist, erscheint jedoch fraglich. Ich würde in Windkraft anders investieren. Was die Nordex-Aktie schwanken lässt Noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...