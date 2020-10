Nach Angaben der WHO haben sich bis zum heutigen Tag (12.10.2020) 37.326.080 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt, von denen 1.073.973 oder 2,88 % starben. Die Sterberate ist also im Vergleich zum Beginn der Pandemie schon deutlich gesunken, als in manchen Regionen bis zu 10 % der Infizierten starben. Welche Erklärungen gibt es für diese Abschwächung? Darüber kursieren nur Vermutungen, aber keine wissenschaftlichen Belege. So könnte es sein, dass sich viele Menschen aufgrund der Corona-Maßnahmen ...

