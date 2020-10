Nach kräftigen Verlusten vom Donnerstag erholen sich die Kurse am Freitag etwas. Vorne mit dabei: Adidas. Eine positive Studie von Goldman Sachs verleiht der Aktie des größten deutschen Sportartikelherstellers Rückenwind. Die große Frage an der Börse: Kann Adidas dem Super-Performer Puma bald folgen?Richard Edwards, Analyst bei Goldman Sachs, ist ein Dauerbulle in Sachen Adidas. Seit genau drei Jahren empfiehlt der Experte die Aktie zum Kauf. Am Freitag hat Edwards sein Kursziel erhöht: von 310 ...

