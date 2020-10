Die Ölpreise sind am Donnerstag wieder kräftig unter Druck geraten. Brent wartet mit einen M-Förmigen Chartmuster auf, dass bei Bestätigung durchaus weitere Kursrückgänge nach sich ziehen kann. Die Fakten dazu lesen Sie in den folgenden Zeilen. In der LIVE-Besprechung der tickenden Charts geht Tickmill Analyst Mike Seidl zudem auf den bärischen Keil im Nikkei sowie die letzte Barriere der Bullen im französichen Aktienindex CAC 40 ein. Zweiter Ausbruchsversuch ...

