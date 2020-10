Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Donnerstag ist ein neuer Exchange Traded Fund von iShares über Xetra und dem Frankfurter Parkett handelbar, so die Deutsche Börse AG.Der iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (ISIN IE00BMZ17W23/ WKN A2QDP2) ermögliche Anlegern, an der Wertentwicklung von mittelständischen und großen Unternehmen aus Industrienationen weltweit zu partizipieren, die über ein vergleichsweise hohes ESG-Rating verfügen würden. Dabei würden Unternehmen ausgeschlossen, die mit der Herstellung von Waffen, Tabakwaren und Alkohol in Verbindung stünden oder Einnahmen aus Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, Kraftwerkskohle, Ölsand und mit genetisch veränderten Organismen erzielen würden. ...

