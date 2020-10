16.10.2020 - Ballard PowerSystems Inc. (ISIN: CA0585861085) 's Aktie ist in den letzten 14 Tagen schön gestiegen und gestern ging es aufgrund einer operativen Entscheidung kräftig runter, um sich dann im Laufe des Handels wieder annähernd zu erholen. Was schockte gestern die Anleger derartig, das man die Aktie in einem ersten Impuls "wegwarf"? Eigentlich - zumindest auf den zweiten Blick - gute Nachricht: Ballard verkauft die Sparte "Unbenannte Luftfahrzeuge (Drohnen)" - Sitz in Southborough - an Honeywell Aerospace, einen finanzstarken Konzern mit "vollen Kassen". Die Mitarbeiter wechseln ebenfalls ...

