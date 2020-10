Die EZB schüttet Milliardenbeträge in die Wirtschaft, um die Inflationsrate bei 2 Prozent zu halten, ist damit derzeit aber nicht erfolgreich. In der Eurozone lagen die Preise im September im Schnitt um 0,3 Prozent unter dem Vorjahresniveau, in der gesamten EU gab es ein nur ein minimales Wachstum des Preisniveaus von 0,3 Prozent. In Österreich sind die Preise mit 1,3 Prozent (HVPI) überdurchschnittlich ...

