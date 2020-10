Nach der erfolgreichen Platzierung einer neuen Pflichtwandelanleihe nimmt die Peach Property Group AG eine weitere Hürde in puncto Rekapitalisierung und bringt auch die neue 300 Mio. EUR schwere Unternehmensanleihe 2020/25 spielend am Euro-Bondmarkt unter. Die Neuemission ging im Wege eines Private Placements ausschließlich an institutionelle Investoren in Europa und den USA und war dabei überzeichnet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...