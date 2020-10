Weiler (ots) - Wenn Sie Journalist, Redakteur oder qualifizierter Quereinsteiger sind und sich beruflich verändern möchten, bieten wir Ihnen die Gelegenheit, sich für eines der insgesamt 35 weiteren Regionalportale zu bewerben. Das Beste: Sie können direkt starten! Im Leistungspaket enthalten ist 1 Regional Domain, 1 Maßangefertigte Website adäquat eifelschau.de, die gesamte digitale Infrastruktur, z.B. E-Mail Adressen, SSL-Zertifikat u.v.a. sowie 1 persönlicher Berater.Aus folgenden Webadressen können Sie die für Sie passende Region auswählen, die dazugehörige Domain haben wir bereits registriert: saarschau.de, elbschau.de, rheinlandschau.de, mittelrheinschau.de, ostseeschau.de, saaleschau.de, sachsenschau.de, frieslandschau.de, rhoenschau.de, isarschau.de, niedersachsenschau.de, schwarzwaldschau.de, donauschau.de, sauerlandschau.de, neckarschau.de, oberpfalzschau.de, bodenseeschau.de, frankenwaldschau.de, weserschau.de, brandenburgschau.de, mainschau.de, holsteinschau.de, mecklenburgschau.de, havelschau.de, spreeschau.de, rheinruhrschau.de, wuertembergschau.de, chiemseeschau.de, alpenlandschau.de, chiemgauschau.de, muensterlandschau.de, weseremslandschau.de, siegerlandschau.de, saarlandschau.de und rheinhessenschau.de.Nach mehr als eineinhalb-jähriger Entwicklung haben wir mit dem Rollout von www.eifelschau.de (http://www.eifelschau.de) bereits einen völlig neuen Akzent gesetzt, wodurch Digitalisierung zum Produktionsfaktor für bestehende und neue Geschäftsfelder wird. Die zeitgemäßen Plattform Portale für neue Geschäftsmöglichkeiten orientieren sich an dem Leitbild, Unternehmen, Menschen, Prozesse und Organisationen mit Informationstechnologie effizient und wirksam zu verbinden.Pressekontakt:ME Ventures & Consulting UG ( haftungsbeschränkt )In den Weiden 956729 WeilerTelefon: 02656 / 9529630E-Mail: hello@eifelschau.deOriginal-Content von: ME Ventures & Consulting UG (haftungsbeschränkt), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147582/4736016