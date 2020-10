Märkte um 12: DAX vor nächster Kurs-Rallye? - Daimler wechselt zurück in die Gewinnspur

Nach dem kräftigen Kurseinbruch vom Vortag kann sich der DAX am Freitagmittag wieder stabilisieren und verzeichnet ein Plus von zeitweise 0,4 Prozent. Damit notiert das Barometer im Bereich der 12.800er-Marke. Ein neues Kaufsignal würde es geben, wenn die Rückeroberung der 13.000er-Marke gelingt. Das nächste Kursziel würde sich dann auf das Februar-Allzeithoch (13.795 Punkte) stellen.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,4% 12.755 MDAX +0,9% 27.710 TecDAX +0,8% 3.160 SDAX +0,8% 12.730 Euro Stoxx 50 +0,8% 3.219

Am Freitagmittag gab es im DAX 23 Gewinner und sieben Verlierer. Am stärksten zulegen konnte die Aktie von Daimler (WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000), die zeitweise ein Plus von über vier Prozent verzeichnete. Der Stuttgarter Autobauer hat nach vorläufigen Zahlen im dritten Quartal wieder einen Betriebsgewinn verzeichnet. Wegen der überraschend guten Geschäftsentwicklung soll die Prognose für das Gesamtjahr 2020 voraussichtlich angehoben werden.

