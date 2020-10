Vorerst hieß es erstmal Baustopp für den E-Auto-Hersteller Tesla. Der Gigafactory-Baustelle wurde das Wasser abgeschaltet, da die Firma von Elon Musk Rechnungen nicht bezahlt habe. Kein Wasser: US-Elektroautobauer Tesla konnte seine Fabrik in Grünheide bei Berlin vorübergehend nicht weiterbauen. Der Wasserverband Strausberg-Erkner hatte das Wasser abgestellt, weil Tesla das Geld nicht gezahlt habe, sagte Verbandssprecherin Sandra Ponesky am Donnerstag in Strausberg. Das Unternehmen sei mehrfach gemahnt worden, mit Androhung einer Sperrung. Die Frist von 14 Tagen sei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...