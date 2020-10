Schaeffler verkauft sämtliche Anteile an seiner Tochterfirma Schaeffler Bio-Hybrid GmbH an die Micromobility Services and Solutions GmbH mit Sitz in Berlin. Die Serienfertigung des vierrädrigen Pedelecs Bio-Hybrid soll unter dem neuen Eigner Mitte 2021 beginnen. Obwohl die Bio-Hybrid GmbH künftig außerhalb der Schaeffler-Gruppe agieren wird, bleibt Gerald Vollnhals in der Position des Geschäftsführers. ...

