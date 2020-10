Plusvisionen befragt Georg Griesemann, den Co-CEO und CFO der Compleo Charging Solutions AG, die derzeit an die Börse strebt. Der Manager klärt auf, was die Gesellschaft im Detail macht. Er sagt aber auch, warum Compleo in den kommenden Jahren an der Entwicklung zur E-Mobilität kräftig partizipieren wird und wie die Details des Börsengangs, dessen Zeichnungsfrist noch bis zum 19. Oktober läuft, aussehen. Die Erstnotiz ist derzeit für den 21. Oktober geplant. ...

