DJ MARKT USA/Wenig Bewegung nach drei Abwärts-Tagen

Die Terminkontrakte auf die Aktienindizes deuten am Freitag auf einen wenig veränderten Start an der Wall Street hin. Daran könnte sich aber noch etwas ändern, denn vorbörslich werden mit dem Einzelhandelsumsatz und der Industrieproduktion wichtige Konjunkturdaten publiziert. Am Donnerstag waren die Indizes den dritten Tag in Folge gesunken, belastet vor allem von der zweiten Corona-Welle in Europa, aber auch in den USA. Die aktuelle Diskussion um neue Restriktionen in der Wirtschaft schlägt den Anlegern schwer auf den Magen. Zudem macht sich an der Wall Street Enttäuschung breit, dass ein Hilfspaket für die Wirtschaft nach dem aktuellen Stand der Dinge vor den Wahlen nicht mehr zustandekommt.

Es gebe einige ernste Sorgen, dass es zu einem neuerlichen Anstieg der Infektionen in den USA kommt, sagt US-Aktienexperte Ronald Temple von Lazard Asset Management: "Ich habe die Sorge, dass dies dem Markt Gegenwind bis zum Jahresende bringt". Die Verbraucher könnten sich vor allem beim Reisen, Essen gehen, Kino-Besuch und Einkaufen zurückhalten.

Sorgen bereitet auch nach wie vor die Ungewissheit, wann ein tauglicher Corona-Impfstoff zur Verfügung steht.

Ein optimistischer Ausblick von Hewlett Packard Enterprise (HPE) und Geschäftszahlen aus der zweiten Reihe haben den nachbörslichen Handel am Donnerstag bestimmt.

Hewlett Packard Enterprise verbessern sich vorbörslich um 0,6 Prozent. Der Anbieter von Servern und Netzwerkprodukten hat einen auf drei Jahre angelegten Plan veröffentlicht, mit dem das Unternehmen auf den Wachstumspfad zurückkehren will. Im Zuge dessen hat HPE die Gewinnprognose für das 2021 endende Geschäftsjahr (per 31.10) deutlich angehoben. Sie liegt nun über dem Analystenkonsens.

Del Taco Restaurants brechen um gut 7 Prozent ein. Die nach Börsenschluss veröffentlichten Geschäftszahlen der Schnellrestaurantkette waren etwas besser ausgefallen als erwartet, allerdings hatte die Aktie zuvor im regulären Geschäft rund 11 Prozent zugelegt.

October 16, 2020 06:13 ET (10:13 GMT)

