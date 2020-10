Gerade erst vor einigen Tagen veröffentlichte der Iran mit 251 die höchste Zahl von täglichen Corona-Toten, während gleichzeitig bekannt wurde, dass sich 2 weitere hochrangige Funktionäre mit dem Virus infiziert haben. Dazu zählt auch Vizepräsident Ali Akbar Salehi, ebenso der Vizepräsident für den Staatshaushalt und die Budgetplanung, Mohammad Bagher Nobakht.Wie der australische "Sydney Morning Herald' berichtet, sind insgesamt bis vergangenen Sonntag nach Angaben der Sprecherin des iranischen Gesundheitsministeriums, Sima Sadat Lari, 28.544 Personen im Iran an Corona gestorben. Bis dahin wurden 500.075 Infektionen gezählt, während sich rund 4.500 Personen in einem kritischen Zustand befinden. Damit ist der Iran in der Nahostregion das am stärksten von der Corona-Pandemie getroffene Land.

