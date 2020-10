DGAP-Ad-hoc: MeVis Medical Solutions AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Prognose

MeVis Medical Solutions AG: Vorläufiges Ergebnis liegt über der Prognose und den Erwartungen



16.10.2020 / 13:27 CET/CEST

Bremen, 16. Oktober 2020 - Die MeVis Medical Solutions AG, Bremen, [ISIN: DE000A0LBFE4], erwartet nach vorläufiger Auswertung der Zahlen im Zuge der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2019/2020 einen Umsatz in Höhe von ca. € 17,1 Mio. und ein Ergebnis (EBIT*) vor Zinsen und Steuern in Höhe von ca. € 5,5 Mio. Damit liegt das vorläufige Ergebnis oberhalb des Prognosekorridors und der Markterwartung. Der Vorstand der Gesellschaft war ursprünglich von einem Umsatz zwischen € 15,5 Mio. bis € 16,0 Mio. und einem Ergebnis (EBIT*) vor Zinsen und Steuern von € 4,5 Mio. bis € 5,0 Mio. für das Geschäftsjahr 2019/2020 ausgegangen. Die Abweichung zur Prognose ist maßgeblich auf einen unerwartet positiven Effekt aus Wartungserlösen zum Geschäftsjahresende zurückzuführen. Das genannte Jahresergebnis des Geschäftsjahres 2019/2020 ist vorläufig und steht unter dem Vorbehalt der Prüfung durch den Abschlussprüfer und den Aufsichtsrat der Gesellschaft. Die detaillierten Ergebnisse des abgelaufenen Geschäftsjahres 2019/2020 werden am 28. Januar 2021 veröffentlicht. __________________________________________________________ * Die Verwendung von Kennzahlen in dieser Mitteilung erfolgt analog der Definition im Geschäftsbericht 2018/2019. Kontakt:

