Bei VW scheint das Geschäft nach dem Corona-Einbruch, langsam wieder in die Gänge zu kommen. So nahmen im September die Auslieferungen des weltgrößten Autoherstellers im Vergleich zum Vorjahresmonat zu, heißt es aus Wolfsburg.Konkret hat man im September 3,3 Prozent mehr und damit in absoluten Zahlen 933 600 Fahrzeuge ausgeliefert, nachdem der August noch mit einem Minus von 6,6 Prozent abgeschlossen werden musste. Insgesamt verliefen die ersten drei Quartale aber deutlich schlechter: Alle Marken ...

