Die Ölpreise haben den gestrigen Corona-Schock an den Börsen gut verkraftet und präsentieren sich nach Gewinnen am Donnerstagabend wieder fester. Rohöl (Brent) kann am Freitagvormittag mit Kursen um die 43 Dollar je Barrel aufwarten. Heizöl wird geringfügig teurer und ca. 0,2 Cent bzw. Rappen je Liter teurer gehandelt als gestern. Im Wochenvergleich wird der Liter durchschnittlich 0,4 Cent bzw. Rappen ...

