BERLIN (Dow Jones)--Die Corona-Gefahr in Kitas ist nach einer Studie der Bundesregierung nicht außergewöhnlich hoch. Das geht aus Daten von über 12.000 Kitas und Kindertagespflegepersonen in Deutschland hervor, die im Auftrag des Deutschen Jugendinstituts (DJI) und des Robert-Koch-Instituts (RKI) gesammelt und vom Bundesfamilien- und Gesundheitsministerium vorgestellt wurden. Sie zeigten, dass "die Kitas selbst keine Infektionsherde sind und auch Kinder im Kita-Alter nicht die Infektionstreiber sind", sagte Familienministerin Franziska Giffey in Berlin.

Eine präventive und flächendeckende Schließung von Kitas und Horten" sei daher "derzeit nicht angezeigt". In etwa einem Viertel der Einrichtungen gab es laut der Studie in den vergangenen Wochen mindestens einen Verdachtsfall, allerdings haben sich bislang nur sehr wenige als tatsächliche Infektionsfälle erwiesen.

Mit dem Stichtag 12. Oktober seien 79 Corona-Ausbrüche in den Kitas und Horten an das RKI übermittelt worden, so Giffey. Tatsächlich betroffen waren 27 Prozent der Kinder zwischen null und fünf Jahren sowie 9 Prozent der 6- bis 14-Jährigen. Bei den 15-Jährigen waren es dagegen 64 Prozent. Seit März lag die Zahl der Kitas, die wegen neuer Infektionen schließen mussten, bei unter 1 Prozent.

Laut der Studie, für die auch ein Corona-Kita-Register erstellt wurde, waren 90 Prozent der Fachkräfte in den Kitas im Einsatz. Bei rund 4 Prozent der Einrichtungen gabe es pandemiebedingte Personalausfälle. Die Studie wurde im Mai gestartet und soll bis ins kommende Jahr weiterlaufen, abgeleitet wurden auch konkrete Praxistipps für die Einrichtungen.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erklärte, es laufe "sehr gut in den Kitas". Deutschland sei "dem Coronavirus nicht machtlos ausgeliefert". Die Ergebnisse der Studie bestärkten ihn in den jüngsten Beschlüssen, vor allem den Alkoholkonsum von Erwachsenen und die Feiern einzuschränken. Der Betrieb von Schulen und Kitas dürfe "erst als aller, allerletzte Maßnahme" eingeschränkt werden.

