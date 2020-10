Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der richtungsweisende Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) verzeichnete im Wochenverlauf deutliche Gewinne und markierte ein Kontrakthoch bei 176,28, so die Analysten der Helaba.Damit sei die wochenlang anhaltende Konsolidierungsphase beendet worden. Die Indikatoren im Tageschart würden insgesamt die Erwartung weiterer Gewinne unterstützen. So liege der MACD oberhalb seiner Signallinie und das Kursmomentum sei im positiven Bereich. Abgeleitet vom fortlaufenden Kontrakt seien erste Widerstände bei 176,94 und in der Zone 177,16/37 zu finden. Unterstützungen würden die Analysten der Helaba bei 175,00 und bei 174,76 lokalisieren. (16.10.2020/alc/a/a) ...

