In einer aktuellen Folge des Podcasts "Flightcast", der sich dem Thema Luftfahrt widmet, erklärt Frequentis-CEO Norbert Haslacher, wie das Unternehmen durch die Corona-Krise kommt, und zwar gut. "Wir laufen auf Volllast", so der CEO, und das sollte sich seiner Meinung nach auch die nächsten Jahre nicht ändern. "Wir beliefern Behörden mit sicherheitskritischen Systemen und die kann man nicht wegrationalisieren", merkt Haslacher an, und betont: "Öffentliche Vergabeverfahren werden wegen Corona nicht gestoppt". Generell würden trotz Covid-19 die Themen Sicherheit der Menschen, Mobilität und sicherheitskritische Infrastruktur weiter eine wichtige Rolle spielen. Er geht zwar davon aus, dass sich die Mobilität der Menschen künftig etwas ...

