BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung geht nach dem EU-Gipfel in Brüssel fest davon aus, dass sich die Staatengemeinschaft noch bis Jahresende auf ein schärferes Klimaziel einigt. Wie es aussehe, werde das Thema in der deutschen Ratspräsidentschaft "zu einem guten Abschluss kommen", sagte der Sprecher des Bundesumweltministeriums, Stephan Haufe. "Wir haben einen klaren Fahrplan. Wir werden noch in diesem Jahr einen Beschluss haben seitens des Europäischen Rates."

Trotz der Corona-Krise werde die EU ein "erhöhtes Klimaziel nach den Regeln des Pariser Klimavertrags bekanntgeben, abliefern und dann eben auch Ende des Jahres veröffentlichen", so Haufe. Dies sei vom Rat "auch nochmals klar bekräftigt worden". Das Bundesumweltministerium könne mit diesem Gipfelergebnis daher "sehr gut arbeiten".

Beim EU-Gipfel hatten die Staats- und Regierungschefs einen Beschluss für das europäische Klimaziel auf Mitte Dezember vertagt, insbesondere wegen Ländern mit höherem Kohleausstoß wie Polen und Tschechien. Zugleich gab es breite Zustimmung zum Vorschlag der EU-Kommission, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 55 Prozent statt nur um 40 Prozent gegenüber 1990 zu senken. Das Europaparlament fordert sogar eine Minderung um 60 Prozent. Die Vorschläge werden am kommenden Freitag (23. Oktober) auch von den EU-Umweltministern beraten.

Die Grünen hatten zuvor scharfe Kritik an den Gipfelergebnissen geübt. Sie forderten Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf, im Rahmen der deutschen Ratspräsidentschaft noch im Herbst einen Klima-Sondergipfel einzuberufen.

