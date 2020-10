Wenn in gut zwei Wochen der neue US-Präsident gewählt wird, wird es spannend: Wie reagiert die Börse? Welche steuerlichen Veränderungen stehen in der nächsten Präsidentschaftsperiode an und was bedeutet eine mögliche wochenlange Unsicherheit für die Aktienmärkte? Darüber haben wir mit Carsten Klude, Chefvolkswirt bei M.M. Warburg, gesprochen.

