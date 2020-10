Kaum an der Börse und gleich mal den wenig schmeichelhaften Preis der "IPO-Zitrone" abgeräumt. Das war ad pepper media International im Oktober 2000. Damals ging der Online-Werbevermarkter als eines der letzten Unternehmen zu (splitbereinigt) 8,50 Euro an den Neuen Markt und musste nur einen Monat später die erste Gewinnwarnung verkünden. Lang ist es her und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...