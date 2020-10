Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, sind die Verbraucherpreise in der Euro-Zone im September 2020 den zweiten Monat in Folge gefallen.Sie sanken um 0,3 % im Vergleich zum gleichen Vorjahreszeitraum, wie die Europäische Statistikbehörde Eurostat heute mitteilte. Dabei bestätigte sich auch eine erste Schätzung.Die aktuelle "Deflationsrate' hat damit den niedrigsten Stand seit mehr als 4 Jahren erreicht. Vor allem die Energiepreise verursachten den aktuellen Rückgang. Im August 2020 hatte die Inflation (Deflation) bei minus 0,2 % gelegen.Die Europäische Zentralbank dürfte den erneuten Rückgang der Verbraucherpreise mit Argusaugen beobachten. Sie erwartet dieses Jahr nur eine Inflation von plus 0,3 %. Die EZB strebt allerdings einen Idealwert von knapp unter 2 % an, verfehlt dieses Ziel aber bereits seit Jahren.

