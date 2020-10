Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Zum Wochenausklang dürfte es an der Wall Street eher ruhig zugehen. Die US-Indizes sind vorbörslich leicht im Plus, der Technologieindex Nasdaq wie gewohnt etwas stärker als Dow Jones und S&P 500. Bei den Einzelthemen geht es heute um Boeing, Gilead Sciences, Apple, LVMH, HelloFresh und Big Hit Entertainment. Marco Uome kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.