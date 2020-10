Paris (ots/PRNewswire) - Mit nur sieben Kellermeistern in über 200 Jahren hat Perrier-Jouët kürzlich einen außergewöhnlichen Moment in seiner Geschichte erlebt, als Kellermeister Hervé Deschamps sein Amt an seine Nachfolgerin Séverine Frerson übergab.Um sich die Multimedia-Pressemitteilung anzusehen, klicken Sie bitte auf: https://www.multivu.com/players/uk/8795251-severine-frerson-perrier-jouets-8th-cellar-master/.Am Ende einer emotionsgeladenen Reihe von Veranstaltungen, die in mehreren Ländern live übertragen wurden, wurde Séverine Frerson die 8. Kellermeisterin von Maison Perrier-Jouët - die erste Frau, die dieses Amt innehat. Wie es die Tradition vorschreibt, übergab ihr Hervé Deschamps am 15. Oktober den Schlüssel zum EDEN, dem Keller, der die seltensten Jahrgangs-Cuvées des Hauses beherbergt. Es liegt nun in ihrer Verantwortung, den feinen, blumigen Stil, für den Perrier-Jouët-Weine weltweit anerkannt sind, weiterzuführen.Die Gäste, die der Einführungszeremonie beiwohnten, kamen außerdem in den Genuss einer außergewöhnlichen Verkostung der ikonischen Cuvées von Maison Perrier-Jouët, die von Séverine Frerson und Hervé Deschamps ausgerichtet wurde.Schauplatz dieses bedeutenden Ereignisses in der Geschichte des Hauses war das Maison Belle Epoque, der historische Wohnsitz der Gründerfamilie von Maison Perrier-Jouët. Hier fand auch das bemerkenswerte Dinner statt, das vom Drei-Sterne-Koch Pierre Gagnaire, einem der Kunsthandwerker des Hauses, kreiert wurde. Die Eleganz der Champagner von Pierrier-Jouët spiegelt sich in der Raffinesse der Küche von Pierre Gagnaire wider.perrierjouetÜBER MAISON PERRIER-JOUËTDas 1811 in Epernay gegründete Maison Perrier-Jouët ist eines der historischsten Champagnerhäuser Frankreichs, aber auch eines der markantesten, berühmt für seine blumigen und komplizierten Champagner, die das wahre Wesen der Chardonnay-Traube offenbaren, und für eine beständige Tradition des Savoir-faire - eine unvergleichliche Expertise von nur sieben Kellermeistern seit seiner Gründung. Als Boutique-Haus mit familiärem Geist ist Perrier-Jouët zutiefst von der Liebe seiner Gründer zur Natur und zur Kunst geprägt - zwei Inspirationen, die es ihm ermöglichen, außergewöhnliche Erlebnisse und Momente des Staunens zu schaffen, die den Alltag bereichern. Seit seiner Zusammenarbeit mit dem Jugendstil-Pionier Emile Gallé im Jahr 1902, dem Schöpfer des Anemonen-Designs für seinen Prestige-Cuvée Perrier-Jouët Belle Epoque, hat Perrier-Jouët Werke von etablierten und aufstrebenden Künstlern in Auftrag gegeben, darunter Daniel Arsham, Noé Duchaufour-Lawrance, Miguel Chevalier, Makoto Azuma, Tord Boontje, Studio Glithero und Simon Heijdens, und in jüngerer Zeit Vik Muniz, mischer'traxler, Ritsue Mishima, Andrew Kudless, Luftwerk und Bethan Laura Wood.Pressekontakt:Bastyen VandrilleMaison Perrier-Jouëtbastyen.vandrille@pernod-ricard.comSiléne FryMaison Perrier-Jouëtsilene.fry@pernod-ricard.comBITTE MASSVOLL GENIESSENPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/1310801/Maison_Perrier_Jouet_Cellar_Master.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1310797/Maison_Perrier_Jouet_Logo.jpgOriginal-Content von: Maison Perrier Jouët, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100054844/100857481