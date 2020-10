FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Hochtief nach Zahlen von 100 auf 95 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das dritte Quartal des Baukonzerns sei bei Umsatz und Ergebnis erneut durch die Corona-Pandemie belastet gewesen, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings seien ergebnisseitig die Erwartungen am Markt leicht übertroffen worden. Ein Belastungsfaktor sei, dass der Ausblick nach wie vor fehle. Der Marktkonsens und auch seine Schätzungen lägen bereits seit Längerem unter den ursprünglich ausgegebenen Zielen./ck/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2020 / 10:00 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2020 / 11:00 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006070006

