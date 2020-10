DJ Merkel: Sollten uns in wenigen Wochen auf EU-Finanzrahmen einigen

Von Andreas Kißler

BRÜSSEL/BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat eine schnelle Einigung in den Verhandlungen der EU-Staaten mit dem Europaparlament über den künftigen siebenjährigen Finanzrahmen für die Europäische Union (EU) und den wegen der Corona-Krise geplanten EU-Wiederaufbaufonds angemahnt. "Wir sind als Europäischer Rat bereit zu verhandeln und denken, dass wir uns doch in den nächsten Tagen und Wochen, aber wenigen Wochen, einigen sollten", sagte Merkel bei einer Pressekonferenz nach Ende des EU-Gipfels in Brüssel.

Dort hatten die Staats- und Regierungschefs zu Beginn der zweitägigen Veranstaltung am Donnerstag mit Europaparlaments-Präsident David Sassoli über die Angelegenheit beraten. "Wir haben deutlich gemacht gegenüber dem Parlament, dass insbesondere die Beratungen zum mittelfristigen Finanzrahmen jetzt schnell vorankommen müssen, weil die Dinge miteinander zusammenhängen", sagte Merkel. Es werde nicht möglich sein, im Rat ein einstimmiges Votum für den EU-Wiederaufbaufonds zu erreichen, wenn man nicht genau die Zahlen des mittelfristigen Finanzrahmens kenne. "Und natürlich gehört auch das Paket der Rechtsstaatlichkeit dazu", betonte die Kanzlerin.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 16, 2020 09:27 ET (13:27 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.