Amerikas Eisenbahn-Aktien: Die langfristige Rendite kommt auf den Schienen

Die USA hat unverändert stark mit der Corona-Pandemie zu kämpfen. Trotz dieses Umstandes ist die Börsenstimmung unverändert gut. Die schwachen BIP-Zahlen, die Arbeitslosenquote und alle anderen "harten Fakten" aus der Wirtschaft werden augenscheinlich ignoriert. Der Slogan "an der Börse wird die Zukunft" gehandelt, scheint seit vielen Wochen das Credo zu sein, nachdem alle Investoren ihre Anlagen tätigen.

US-Börsen haben Allzeithochs im Blick

Denn ein Blick auf die Charts von Dow & Co lässt nur eines zu: Viele Anleger gehen fest davon aus, dass die US-Wirtschaft schon bald wieder zurück zu alter Stärke finden wird. So konnte der S&P 500 den Kursrückschlag aus dem ersten Quartal inzwischen wieder vollständig abschütteln und erreichte im September zwischenzeitlich sogar einen neuen Rekordstand.

Auch der am meisten beachtete Aktienindex der Welt, der Dow Jones Industrial Average oder kurz Dow Jones hat den Kurseinbruch zwischen Februar und März inzwischen fast vollständig wettgemacht und notiert wieder in Sichtweite zum vorangegangenen Allzeithoch vom Februar. Ist die schnelle Erholung an der Wall Street ein Zeichen für ein baldiges Comeback der US-Wirtschaft oder handelt es sich hierbei nur um eine Spekulationsblase, die jederzeit wieder platzen könnte?

Der geheime US-Wirtschafts-Indikator

Dazu hilft ein Blick auf einen Index, den nur wenige Anleger überhaupt kennen. Den Dow Jones Transportation Average (DJTA). Dieser Index zählt aber zu den wichtigsten Kursbarometern der USA, was auch darauf zurückzuführen ist, dass der Aktienindex als Frühindikator Hinweise auf die Entwicklung der US-Konjunktur liefern kann.

Der Dow Jones Transportation Average spiegelt die Wertentwicklung von 20 der wichtigsten Unternehmen der US-Transportwirtschaft wider. Der DJTA, der bereits im Jahr 1884 ins Leben gerufen wurde und damit sogar älter ist als der Dow Jones (Berechnung seit 1896), umfasst vor allem Eisenbahngesellschaften, Airlines, Logistikunternehmen und Schifffahrtsgesellschaften, die im Index in etwa gleichgewichtet sind, also mit einem Anteil von jeweils rund fünf Prozent.

