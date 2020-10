Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das DZ BANK-Derivate-Team stellt als Alternative zum Direktinvestment in die Aktie von BP (ISIN GB0007980591/ WKN 850517) eine bonitätsabhängige Schuldverschreibung (ISIN DE000DD5ATL7/ WKN DD5ATL) bezogen auf die Aktie von BP vor.Die Corona-Krise habe BP hart getroffen. In Zukunft wolle der Energieriese unabhängiger von fossilen Brennstoffen sein. Hierfür sollten die Investitionen in kohlenstoffarme Technologien erhöht werden. Bis zum Jahr 2050 peile der Konzern Klimaneutralität an. ...

