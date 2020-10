16.10.2020 - Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020) und der amerikanische Milliarden-Konzern Chart Industries corp. (ISIN: US16115Q308) intensivieren ihre Zusammenarbeit. Chart Industries Corp. hat eine strategische Entschiedung für Wasserstoff als eine neue Konzernsparte getroffen. Zielstrebig erwarb man nach einer Desinvestition von 320 Mio. USD (Verkauf von "cryptobiological product business") zum Thema passende Teile von Worthington Industries (Transportlösungen für Wasserstoff, ca. 15-20 Mio. USD Umsatzpotential in 2021), beteiligte sich mit 30 Mio. USD (ca. 4,6% Anteil) an McPhy als Lieferanten/Entwickler ...

