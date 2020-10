Die PREOS Real Estate AG (künftig: PREOS Global Office Real Estate &Technology AG) besorgt sich einen weiteren Kapitalnachschlag: So hat der auf Büroimmobilien fokussierte Immobilieninvestor in kürzester Zeit eine weitere Tranche seiner 7,5%-Wandelanleihe 2019/24 ausgegeben. Erneut wurde die Aufstockungstranche über 40 Mio. EUR ausschließlich von der publity AG, die mit 86% an PREOS beteiligt ist, ...

