Die Aktienmärkte präsentierten sich in der zweiten Wochenhälfte äußerst volatil. Die steigenden Zahlen der Neuinfizierten schürten Ängste vor stärkeren Einschränkungen in einigen Ländern. Gute Unternehmensdaten für das abgelaufene Quartal motivierten die Bullen derweil, Rücksetzer zum Einstieg zu nutzen. So schloss der DAX rund ein Prozent leichter bei 12.910 Punkte...

