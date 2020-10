NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von Novo Nordisk vor der Bekanntgabe detaillierter Quartalszahlen auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 484 dänischen Kronen belassen. Die überraschend positiv ausgefallenen Eckdaten und die jüngste Prognoseanhebung verringerten die Kursrisiken rund um die Präsentation der endgültigen Resultate Ende Oktober, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nun dürften die Anleger versuchen, besser zu verstehen, warum die Geschäfte bei dem Insulin-Hersteller derzeit so unerwartet gut liefen./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2020 / 14:39 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DK0060534915

