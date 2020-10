Nach einer fünfjährigen Talfahrt bei der Daimler-Aktie haben viele Investoren entnervt das Handtuch geworfen. Nicht umsonst geriet das Papier zum Höhepunkt des Corona-Crashs überdurchschnittlich unter Druck und markierte am 19. März bei 21,02 Euro den tiefsten Stand seit 2009. Ausgehend von diesem niedrigen Niveau gelingt es dem Anteilsschein von Daimler (ISIN: DE0007100000; WKN: 710000) aber nun, sich wieder zunehmend zu berappeln. Die am späten Donnerstag veröffentlichten vorläufigen Zahlen für das dritte Quartal verleihen den vorsichtigen Hoffnungen, dass sich die Erholungsbewegung bei dem Papier fortsetzt, neuen Auftrieb.Im Zeitraum von Juli bis September erwirtschafte der Stuttgarter Traditionskonzern vor Zinsen und Steuern einen Gewinn von 3,07 Mrd. Euro. Damit gelang es Daimler, die niedrigen Analystenerwartungen, die sich im Konsens auf 1,95 Mrd. Euro beliefen, erheblich zu schlagen. Insgesamt ist diese Entwicklung auch für Aktionäre erfreulich, denn die Schwaben können aktuell sinnbildlich jeden Euro gebrauchen, um diesen in zukünftige Technologien zu investieren. So muss auch Daimler insgesamt sicherlich noch zweistellige Milliardenbeträge investieren, um bei der Trendwende hin zur Elektromobilität doch noch auf die Erfolgsspur zurückzukehren.

