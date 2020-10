Börsengehandelte Silber-gedeckte Produkte (ETP's) haben in den ersten neun Monaten 2020 einen massiven Anstieg gegenüber dem Vorjahr erlebt.Nach Angaben des Silber-Institutes haben sich die Bestände der physischen Silber-ETP's von Januar bis Ende September 2020 gegenüber der gleichen Vorjahresperiode fast verdreifacht!Investoren kauften aber in diesem Zeitraum nicht nur Anteile von physisch unterlegten Silber-ETP's, sondern auch Silber-Bullion und Silber-Barren. Insgesamt spiegelt diese Entwicklung die wachsende Bedeutung von Silber in den Augen der Investoren als "sicherer Hafen' wider, aber auch als gehebeltes Investment auf Gold.Die weltweiten Bestände der Silber-ETP's stiegen allein im 3. Quartal 2020 um 297 Mio. Unzen. Im 3. Quartal 2019 hatte der Zufluss noch bei 103 Mio. Unzen gelegen. Das Gesamtvolumen in Silber-gedeckten ETP's stand per Ende September 2020 bei 1.026 Mrd. Unzen Silber.

