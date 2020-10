Shanghai (ots/PRNewswire) - Seit dem 28. September nimmt die offizielle Webseite der Chinesischen Internationalen Importexpo (CIIE) Anmeldungen der Teilnehmer an der Unternehmensausstellung der vierten Importexpo entgegen.Die Unternehmen (oder Organisationen), die sich zum ersten Mal für die Importexpo anmelden, können auf der offiziellen Website der Messe ein Konto einrichten und ihre Firmen- und Anmeldeinformationen eingeben. Sobald ihr Antrag genehmigt ist, werden sich die Mitarbeiter mit ihnen in Verbindung setzen. Diejenigen, die sich bereits für die dritte Importexpo angemeldet haben, können sich in ihr bestehendes Konto einloggen und die Anmeldedaten für die vierte Importexpo eingeben oder sich direkt an die Mitarbeiter wenden, um sich anzumelden.Besonders wichtig ist zu beachten, dass nur juristische Personen, die außerhalb des Zollgebiets der Volksrepublik China (einschließlich Hongkong, Macao und Taiwan) rechtmäßig registriert sind, zur Teilnahme an der Unternehmensausstellung der vierten Importexpo zugelassen werden. Zudem werden nur außerhalb des chinesischen Festlandes produzierte Waren oder außerhalb des chinesischen Festlandes erbrachte Dienstleistungen für die Ausstellung angenommen.Die vierte Importexpo besteht aus sechs Ausstellungsbereichen: einem Bereich für technische Ausrüstung, einem Bereich für Konsumgüter, einem Bereich für Automobile, einem Bereich für Lebensmittel und Agrarprodukte, einem Bereich für medizinische Geräte und Gesundheitsprodukte sowie einem Bereich für den Dienstleistungshandel.Die Vorbereitungen für die dritte Importexpo verlaufen reibungslos, und die Zahl der teilnehmenden 500 weltweit führenden Unternehmen und Branchenführer hat den Wert der vorangegangenen Messen bereits erreicht. Viele der 10 weltweit führenden Unternehmen in Sektoren wie Pharmazeutika, medizinische Geräte, hochwertige Konsumgüter und Automobile haben sich für die diesjährige Expo angemeldet. Darüber hinaus gibt es Dutzende von Unternehmen, die sich um die Teilnahme an den nächsten drei Importausstellungen beworben haben.Zugang für die Anmeldung:https://www.ciie.org/ciie/f/book/register?locale=enLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1077995/CIIE_Logo.jpgPressekontakt:Nie QingxinTel: +86-21-67008870/67008988Original-Content von: CIIE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100072550/100857505