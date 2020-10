NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus RBC hat die Vorzugsaktien von Volkswagen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Mit der Einigung zwischen der Volkswagen-Nutzfahrzeugholding Traton und dem US-Lkw-Hersteller auf einen Übernahmepreis von 44,50 US-Dollar je Navistar-Aktie hätten "beide Seiten das bekommen, was sie wollten", schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Freitag vorliegenden Studie./gl/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2020 / 12:17 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2020 / 13:31 / ET

DE0007664039