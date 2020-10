55 wichtige Akteure der Branche nahmen am Plugfest in Asien, Europa und Nordamerika teil

Open Testing and Integration Centers (OTICs) boten kollaborative, offene und unparteiische Arbeitsumgebung für Tests und Integration

O-RAN Plugfest Virtual Showcase bietet genaueren Einblick in Plugfest in digitaler Form

Die O-RAN ALLIANCE führte erfolgreich ihr zweites weltweites Plugfest und Proof of Concept durch, um die Funktionalität sowie die herstellerübergreifende Interoperabilität von O-RAN-basierter Netzwerkausrüstung zu demonstrieren. An vier Veranstaltungsorten auf der ganzen Welt kamen insgesamt 55 Unternehmen zusammen, um sich mit den Funktions-, Interoperabilitäts- und Leistungsherausforderungen des O-RAN-Ökosystems auseinanderzusetzen. Testszenarien wurden erfolgreich bestanden, was die Bereitschaft von O-RAN-Implementierungen zur kommerziellen Einführung beweist.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201016005680/de/

O-RAN Plugfest 2020 Integration and Testing Configuration (Graphic: Business Wire)

"Tests und Integration sind entscheidend für die Entwicklung eines kommerziell erhältlichen offenen RAN-Ökosystems. Aus diesem Grund bietet die O-RAN ALLIANCE ihren Mitgliedsunternehmen ein effizientes globales Plugfest-Framework, das die O-RAN-Spezifikationsbemühungen sowie die O-RAN-Software-Community ergänzt", sagte Andre Fuetsch, Vorsitzender der O-RAN ALLIANCE und Chief Technology Officer von AT&T. "Die gemeinsamen, offenen und koordinierten Bemühungen beschleunigen die technische Bewertung von O-RAN-Lösungen erheblich und vermeiden effektiv doppelte Arbeit für alle Beteiligten, ob Netzbetreiber oder Lösungsanbieter."

Asien

Das O-RAN Plugfest/PoC in Ostasien wurde in verschiedenen Betreiber- und Lieferantenlabors in Japan und China durchgeführt. Die Aktivitäten in Japan wurden von NTT DOCOMO, KDDI und SoftBank Corp. und die Aktivitäten in China in chinesischen OTIC-Labors durchgeführt. Eine Reihe von Szenarien konzentrierte sich auf die Multi-Vendor-Interoperabilität unter Verwendung der offenen Schnittstellen von O-RAN: Open Fronthaul (OFH), Fronthaul Multiplexer (FHM), X2, A1, E2, F1 und E1. Andere Szenarien umfassten auch die RAN-Virtualisierung und RAN Intelligent Controllers (RIC). Das ostasiatische Plugfest wurde von 16 Unternehmen unterstützt. Neben den Gastgebern waren folgende Firmen anwesend: Altran, Astri, CIG, Fujitsu, JMA Wireless, Keysight Technologies, Kyocera, Mavenir, NEC, NXP, Radisys, Samsung und Toshiba.

Naoki Tani, Executive Vice President und Chief Technology Officer von NTT DOCOMO, kommentierte: "Wir glauben, dass die weit verbreitete Verfügbarkeit von O-RAN-kompatiblen Lösungen den Aufbau hochflexibler 5G-Netzwerke ermöglichen wird, und freuen uns über die Erweiterung und Verbesserung der der Multi-Vendor-RAN-Aktivitäten, die bei diesem zweiten O-RAN-Plugfest beobachtet wurden. Die japanische Veranstaltung, der gemeinsam mit KDDI und SoftBank Corp. veranstaltet wurde, verzeichnete ebenfalls eine wachsende Beteiligung und mehr Demonstration neuer Funktionen. Wir werden solche gemeinsamen Aktivitäten verstärken, einschließlich der Einrichtung eines offenen Test- und Integrationszentrums in Japan und der Koordinierung mit anderen Regionen auf der ganzen Welt, um die Entwicklung des O-RAN-Multi-Vendor-Ökosystems weiter zu beschleunigen."

Das von Bharti Airtel veranstaltete India Plugfest fand an den Standorten Gurgaon und Bengaluru statt. In Demonstrationen wurden OFH-Interworking mit mehreren Anbietern, O-DU-Systemvalidierung, X2-Schnittstelle und RIC-Anwendungsfälle vorgestellt, die mit O1- und E2-Schnittstellen zur Optimierung der Netzwerkleistung kompatibel sind. 10 Unternehmen führten die Szenarien durch, darunter: Altiostar, Altran, ASOCS, Mavenir, NEC, STL, VIAVI Solutions, VVDN und Xilinx.

"Es ist ermutigend zu bemerken, dass die O-RAN ALLIANCE die Dynamik in Richtung offener RAN weiter ausbaut. Das erfolgreiche Plugfest in diesem Jahr ist ein Zeugnis eines ausgereiften Ökosystems. Airtel ist weiterhin bestrebt, eine Gemeinschaft offener RAN-Partner in Indien aufzubauen, unsere auf O-RAN basierenden 4G-Netzwerkinitiativen zu skalieren und sich auf die Bereitstellung von 5G-Netzwerken vorzubereiten", sagte Randeep Sekhon, CTO von Bharti Airtel. "Ich möchte O-RAN ALLIANCE, seiner Test- und Integrations-Fokusgruppe, allen Gastgebern und teilnehmenden Unternehmen dafür danken, dass sie trotz der Herausforderungen der globalen Covid-19-Pandemie hervorragende Demonstrationen durchgeführt haben."

Europa

Die Deutsche Telekom, TIM, Telefónica, Orange und BT haben sich mit dem Telecom Infra Project (TIP) zusammengetan, um das erste gemeinsame O-RAN TIP Plugfest in den Gemeinschaftslabors OTIC und TIP in Berlin, Madrid und Turin auszurichten. Das Plugfest konzentrierte sich hauptsächlich auf Open Fronthaul, die damit verbundenen Transportoptionen und die Interoperabilität zwischen mehreren Anbietern.

Insgesamt 34 Unternehmen nahmen in der europäischen Niederlassung des Plugfest teil. Mit EANTC als Systemintegrator, unterstützt von Ingenieuren von Highstreet-Technologien und den Hosting-Betreibern, nahmen teil: Altran, Astri, Baicells, Benetel, Calnex, Ciena, Cisco, CommScope, Delta, EXFO, Foxconn, Fujitsu, JMA Wireless, Juniper Networks, Keysight Technologies, Mavenir, MTI mobile, ng4T, QCT, Radisys, Rohde&Schwarz, VIAVI Solutions, Wind River, Wiwynn, WNC und Xilinx.

"Das gemeinsame O-RAN- und TIP-Plugfest zeigt die Leistungsfähigkeit der Community, um die Bereitschaft einer O-RAN-kompatiblen Netzwerkinfrastruktur mehrerer Anbieter zu beschleunigen. Es war das erste Mal, dass sich Betreiber in ganz Europa zusammengeschlossen haben, um Ökosystempartner willkommen zu heißen und die Überprüfung, Integration und Prüfung ihrer disaggregierten RAN-Komponenten zu erleichtern", sagte Alex Choi, COO von O-RAN ALLIANCE und SVP Technology Strategy Technology Innovation, Deutsche Telekom. "Diese koordinierten Bemühungen der Europäischen Gemeinschaft sind ein weiterer Schritt zur Verwirklichung eines robusten Ökosystems von O-RAN-konformen Produkten mit mehreren Anbietern."

Nordamerika

Das von AT&T und Verizon veranstaltete gemeinsame Plugfest/PoC der O-RAN O-RAN Software Community (OSC) fand auf den Plattformen für fortschrittliche drahtlose Forschung in New York City und in Salt Lake City statt. Das Hauptaugenmerk lag darauf, die Entwicklung der wichtigsten O-RAN-Spezifikationen in Verbindung mit den Verbesserungen und neuen Funktionen zu demonstrieren, die von der O-RAN-Software-Community "Bronze" bereitgestellt werden. Beim nordamerikanischen Plugfest haben sich 10 Unternehmen zusammengeschlossen, darunter Accelleran, Cisco, Ericsson, Highstreet-Technologien, Kumu Networks, Mavenir, Nokia und VMware.

O-RAN Plugfest Virtual Showcase

Um eine detailliertere und interaktivere Ansicht des Plugfestes zu erhalten, bereitet O-RAN ALLIANCE sein Plugfest Virtual Showcase vor. Für die breite Öffentlichkeit haben die Besucher die Möglichkeit, die O-RAN-Plugfest-Umgebung, die Testszenarien sowie die getesteten Komponenten zu sehen. Das O-RAN Plugfest Virtual Showcase wird in Kürze Teil der Website www.o-ran.org.

Über O-RAN ALLIANCE

Die O-RAN ALLIANCE ist eine weltweite Gemeinschaft von mehr als 230 Mobilfunkbetreibern, Anbietern sowie Forschungs- und akademischen Institutionen, die in der "Radio Access Network"-Branche (RAN) tätig sind. Da das RAN ein wesentlicher Bestandteil eines jeden Mobilfunknetzes ist, ist es die Aufgabe der O-RAN ALLIANCE, die Branche in Richtung intelligenterer, offener, virtualisierter und vollständig interoperabler Mobilfunknetze umzugestalten. Die neuen O-RAN-Standards ermöglichen ein wettbewerbsfähigeres und lebendigeres RAN-Anbieter-Ökosystem mit schnellerer Innovation zur Verbesserung der Benutzererfahrung. O-RAN-konforme Mobilfunknetze werden gleichzeitig die Effizienz der RAN-Bereitstellung sowie den Betrieb durch die Mobilfunkbetreiber verbessern. Um dies zu erreichen, veröffentlicht die O-RAN ALLIANCE neue RAN-Spezifikationen, bringt Open Software für das RAN heraus und unterstützt ihre Mitglieder bei der Integration und beim Testen ihrer Implementierungen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.o-ran.org.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201016005680/de/

Contacts:

O-RAN ALLIANCE PR-Kontakt

Zbynek Dalecky

pr@o-ran.org

O-RAN ALLIANCE e.V.

Buschkauler Weg 27

53347 Alfter/Deutschland