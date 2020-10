von Ralf Witzler, Euro am Sonntag Bis zum Lockdown im Frühjahr spielte sich das tägliche Leben meist an mehreren Orten ab: zu Hause, am Arbeitsplatz, in Restaurants und Cafés, an Sportstätten, in Lichtspielhäusern und im Berufsverkehr. Auf einen Schlag beschnitten die Corona-Maßnahmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...