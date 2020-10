München (ots) -- YouGov-Umfrage: Elf Prozent der iOS-Nutzer planen derzeit, das neue iPhone 12 zu kaufen- Vorbestellung bei CHECK24 bereits möglich - mit Vertrag ab 42 Euro monatlich- Service für Kunden: 1-Klick-Kündigung und Vertragsverwaltung im digitalen Kundenkonto Am Dienstag hat Apple das neue iPhone 12 Portfolio vorgestellt. Es wird insgesamt vier Modelle geben, vom iPhone 12 mini mit 5,4 Zoll bis zum iPhone 12 Pro Max mit 6,5 Zoll. Unter Apple-Fans wird voraussichtlich auch die zwölfte Generation des iPhone wieder ein Erfolg: Elf Prozent der Verbraucher, die bereits ein iOS-Gerät benutzen, möchten sich direkt das neue iPhone kaufen.* Das ergab eine repräsentative YouGov-Umfrage im Auftrag von CHECK24. Zum Vergleich: Unter Smartphone-Besitzern mit einem anderen Betriebssystem planen nur zwei Prozent, auf ein neues iPhone-Modell (https://handyvertrag.check24.de/handy-uebersicht?hwprop_model=Apple) umzusteigen."Premium-Smartphones wie das neue iPhone 12 werden in Kombination mit einem Mobilfunkvertrag besonders erschwinglich", sagt Dr. Markus Schramm, Geschäftsführer Mobilfunk bei CHECK24. "Unser Angebot umfasst bereits mehr als 90 Tarife für jedes der neuen iPhone 12 Modelle."Bei CHECK24 können alle iPhone 12 Modelle mit Vertrag verbindlich vorbestellt (https://handyvertrag.check24.de/vergleich/iphone-12) werden, ein entsprechendes Bundle (Mobilfunktarif inkl. Smartphone) gibt es schon ab 42 Euro im Durchschnitt pro Monat.5G-fähig, OLED-Display und verbesserte Fotoqualität - das ist die neue iPhone 12 SerieMit der zwölften Generation wird das Apple iPhone 5G-fähig. Das ermöglicht noch schnellere Datenübertragungsraten als LTE (4G). Außerdem verfügen alle Varianten des iPhone 12 erstmals über ein OLED-Display. Die Technologie sorgt für bessere Farben und Kontraste im Vergleich zu vorherigen Modellen. Um die Fotoqualität zu steigern, integriert Apple zudem größere Sensoren. Im iPhone 12 ist nach Angabe von Apple der bisher schnellste Prozessor in einem Smartphone verbaut.**Service für Kunden: 1-Klick-Kündigung und Vertragsverwaltung im CHECK24 KundenkontoUm den Abschluss eines neuen Handyvertrags zu erleichtern, können Verbraucher bestehende Verträge jederzeit einfach und kostenlos über den 1-Klick-Kündigungsservice (https://handyvertrag.check24.de/kuendigen) kündigen. CHECK24 versendet die Kündigung des Handyvertrags direkt an den Anbieter. Über das Vergleichsportal abgeschlossene Mobilfunkverträge verwalten Kunden jederzeit im digitalen Kundenkonto.*Quelle: YouGov. Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov Deutschland GmbH im Auftrag von CHECK24, an der 2.062 Personen zwischen dem 14.10. und 16.10.2020 teilnahmen. Die Ergebnisse sind gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.**Weitere Produktdetails der verschiedenen Apple iPhone 12 Modelle unter:https://ots.de/Lgw2B6Über CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken und Kreditvermittlern, über 300 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 10.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 75 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung.CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für VergleichsportaleVerbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. Der Prinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principles for Comparison Tools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, die CHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings, Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen, Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice.Pressekontakt:Julia Leopold, Public Relations Managerin, Tel. +49 89 2000 47 1174,Julia.leopold@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/73164/4736733